梁聖岳登喜馬拉雅山失聯 好友議員：已透過外交部協助
台灣旅客梁聖岳與女友劉宸君挑戰喜馬拉雅山失聯，熟識梁聖岳的新竹縣議員周江杰23日表示，梁聖岳是很有主見的人，2個月前他與女友要用腳踏車征服全印度跟尼泊爾時，就覺得他們可能會去挑戰喜馬拉雅山。
周江杰說，他已經上山19天，本來應該是要在22日下午下山，跟導遊會合後再進行下個行程，可是導遊都沒有等到他。
不只好友們擔心，家屬更是心急如焚，他們在出發前1天還有傳訊息告知2人的健行行程，3月3日也都還有跟家人保持聯繫，原本說好10日會再打電話聯絡，但家人一直等不到，擔心發生意外，已透過外交部尋求協助。
(中時)
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