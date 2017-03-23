超商也有閱覽室！北市圖與超商合作推動社區閱讀
台灣的便利超商一向以「多功能」著稱，現在又新增「閱覽室」新功能！台北市立圖書館繼去年與統一超商推出借書服務，現又加入「OPEN!兒童閱覽室」行列，未來希望12行政區至少都有1家門市，提供空間給親子共讀，而書籍、說故事活動則由北市圖提供。
目前全台統一超商門市中，共有62家設有「OPEN!兒童閱覽室」，台北市第一家位在內湖區金雲門市，今天下午宣布啟用。北市圖館長洪世昌表示，將提供500本童書給金雲門市，方便民眾直接在店內閱覽區閱讀，且每一季都會換一次書，但均只能內閱、不可外借。
洪世昌表示，為了推廣閱讀風氣，除了鼓勵民眾到圖書館內借書，如果能進一步將書送進社區，可以讓更多好書被讀者看到。若金雲門市閱覽室運作順利，未來希望在其他行政區都挑至少1家門市打造閱覽室，且北市圖還可以協助安排小型書展、說故事活動等。
與全台其他門市最大不同之處，北市圖現於金雲門市規劃「Bookstart閱讀起步走暨經典童話繪本」主題書展，除了有格林童話、安徒生童話等經典童話名著，還將中英文兒童電子繪本、手冢治虫電子漫畫的QR code陳列在閱覽室內，方便民眾在店內直接掃描、線上閱讀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。