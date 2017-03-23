超商也有閱覽室！北市圖與超商合作推動社區閱讀

目前全台統一超商門市中，共有62家設有「OPEN!兒童閱覽室」，台北市第一家位在內湖區金雲門市，今天下午宣布啟用。北市圖說故事志工也到場說故事給小朋友聽。（張潼攝）

台灣的便利超商一向以「多功能」著稱，現在又新增「閱覽室」新功能！台北市立圖書館繼去年與統一超商推出借書服務，現又加入「OPEN!兒童閱覽室」行列，未來希望12行政區至少都有1家門市，提供空間給親子共讀，而書籍、說故事活動則由北市圖提供。

目前全台統一超商門市中，共有62家設有「OPEN!兒童閱覽室」，台北市第一家位在內湖區金雲門市，今天下午宣布啟用。北市圖館長洪世昌表示，將提供500本童書給金雲門市，方便民眾直接在店內閱覽區閱讀，且每一季都會換一次書，但均只能內閱、不可外借。

洪世昌表示，為了推廣閱讀風氣，除了鼓勵民眾到圖書館內借書，如果能進一步將書送進社區，可以讓更多好書被讀者看到。若金雲門市閱覽室運作順利，未來希望在其他行政區都挑至少1家門市打造閱覽室，且北市圖還可以協助安排小型書展、說故事活動等。

與全台其他門市最大不同之處，北市圖現於金雲門市規劃「Bookstart閱讀起步走暨經典童話繪本」主題書展，除了有格林童話、安徒生童話等經典童話名著，還將中英文兒童電子繪本、手冢治虫電子漫畫的QR code陳列在閱覽室內，方便民眾在店內直接掃描、線上閱讀。

(中時)