放寬殘留竟是農藥商申請 連綠委都生氣了

吳焜裕認為農藥署放寬農藥殘留值一事太過草率。（資料照／翻攝自吳焜裕臉書）

食藥署日前公告，放寬128項農產品的農藥殘留容許量，引起許多民眾痛批，而農委會官員今（23）日也承認，會做出此決定，是由於農藥商提出申請，此舉更令人感到不可思議，民進黨立委吳焜裕因而痛批，食藥署根本未進行評估，猶如回到以前的黑箱作業一般。

食藥署食品組組長潘志寬今表示，放寬農藥殘留量是農藥業者提出申請，被質疑為什麼不是農民提出需求時，他說因農民不懂得用藥，當然是聽業者建議；他強調，前端提出需求，食藥署會針對安全把關，確認對人體無虞才通過，且現在仍於預告60天的期限內，各界都能發表意見，明也會召開專家會議進行討論。

對此，吳焜裕指出，衛福部長和次長在決策過程中竟不知情，讓人非常訝異，他建議國內針對食安應要有獨立的評估機構，並將資訊公開在陽光下；另名綠委蔡培慧則說，要求放寬農藥殘留標準的是農藥商已經夠奇怪了，過程中食藥署竟沒與農民和一般民眾溝通，更是相當不合理。

(中時電子報)