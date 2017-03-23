放寬殘留竟是農藥商申請 連綠委都生氣了
食藥署日前公告，放寬128項農產品的農藥殘留容許量，引起許多民眾痛批，而農委會官員今（23）日也承認，會做出此決定，是由於農藥商提出申請，此舉更令人感到不可思議，民進黨立委吳焜裕因而痛批，食藥署根本未進行評估，猶如回到以前的黑箱作業一般。
食藥署食品組組長潘志寬今表示，放寬農藥殘留量是農藥業者提出申請，被質疑為什麼不是農民提出需求時，他說因農民不懂得用藥，當然是聽業者建議；他強調，前端提出需求，食藥署會針對安全把關，確認對人體無虞才通過，且現在仍於預告60天的期限內，各界都能發表意見，明也會召開專家會議進行討論。
對此，吳焜裕指出，衛福部長和次長在決策過程中竟不知情，讓人非常訝異，他建議國內針對食安應要有獨立的評估機構，並將資訊公開在陽光下；另名綠委蔡培慧則說，要求放寬農藥殘留標準的是農藥商已經夠奇怪了，過程中食藥署竟沒與農民和一般民眾溝通，更是相當不合理。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。