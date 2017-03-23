中市鴛鴦盜專偷店面　機車接應合作無間仍遭逮

中市1對鴛鴦盜專偷店面，遭警方揪出依竊盜罪嫌送辦。（陳淑芬翻攝）

中市1對鴛鴦盜專偷店面，由妻子趁店面無人時潛入行竊，丈夫則騎機車在店外接應，得手後立即逃離。一家檳榔攤的手機遭竊報案，第五警分局北屯派出所循線找到兩人住處埋伏，兩夫妻再度犯案後返家，疑似發現警方而逃離藏匿附近廢墟，仍遭警方揪出依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，日前接獲檳榔攤業者報案指稱，她顧店去上個廁所，竟有個女人進檳榔攤內偷走她的手機，並由1名男子騎機車接應逃逸。

警方以車追人查出住在中區練武路的41歲魏姓男子及38歲白姓妻子涉嫌重大，調查發現，這對鴛鴦盜無業、游手好閒，常騎車雙載在外搜尋下手目標，警方聲請搜索票，前往住處埋伏。

白女指稱，她進東山路的店內只是要借用廁所，因店內沒人臨時才燃起行竊念頭，並由丈夫騎機車接走；魏男則指稱載妻到太原路檳榔攤只是借廁所，他對偷手機一事並不知情。

(中時)