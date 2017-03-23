高雄第一殯儀館易塞車，公私部門聯手整頓

殯葬業者組自治會，協助高市殯葬管理處宣導單行道新措施，希望透過公私部門合作，整頓殯儀館周邊交通。（林宏聰攝）

殯葬業者派人每天分3班在本館路600巷宣導，提醒駕駛即日起該巷改為單向通行。（林宏聰攝）

每逢殯葬吉日，高雄第一殯儀館周邊總是大塞車，市府維管成效有限，附近12家殯葬業者發揮睦鄰精神，合組自治會，並向殯葬管理處提計畫，雙方歷經7次開會，將本館路600巷畫為單向道，由業者自發性排班指揮疏導，公私聯手改善交通。

高市殯葬管理處長謝汀嵩表示，第一殯儀館興建於1981年，當時覆鼎金附近幾無人跡，但歷經近40年發展，當時規畫的交通動線已不符需求，尤其遇到殯葬「大日」，殯儀館同時湧入7、8000人，若有社會賢達人士喪禮，人潮更是破萬。

他坦言，即使有警方支援指揮交通，但畢竟人力不足，效果有限，過去曾因為大塞車，駕駛不耐煩亂按喇叭，引發民眾口角糾紛，多年來，周邊交通一直是殯葬處難以解決的問題。

「一路好走，好通行，是溝通的開始」，殯葬業者近年與鄰近居民關係緊張，正力求提升形象，高市、大高雄2大葬儀商業同業公會見殯儀館周邊交通混亂，便協調最常塞車的本館路600巷12家殯葬業者，合組自治委員會，去年底主動向殯葬處提案，盼合力改善交通。

市府樂見公私協力，安排自治會與殯葬處、交通局、警察局討論，經過2次大型會議、5次小型會議，大家認為塞車癥結在本館路600巷雙向動線混亂，因此決議改畫為單向道，引導汽車走鳥松納骨塔、傅鼎金臨時停車場道路，再由金山寺往仁武，或從火化場接回本館路，開車約只多花1分多鐘，但機車仍維持雙向通行。

昨天殯葬處與葬儀業者開始宣導單向行車措施，初期以柔性勸說為主，首日民眾還不了解新規定，抱怨連連，殯葬管理處呼籲市民配合，未來單向動線，配合取締紅線違規停車，可望有效改善交通，且沿線還能畫設上百個機車停車格，其實會更便民。

覆鼎金殯葬禮儀業者自治會長簡勝家說，協助維護交通，是睦鄰措施第一步，自治會每天派3組人，輪班現場疏導，也通告全市500多家殯葬業會員，工作車輛配合單向通行新制，盼透過公部門、私部門合作，徹底解決殯儀館周邊塞車難題。

(中時)