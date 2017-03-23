艋舺公園街友幹架 警強勢清查120人

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萬華警方昨天共盤查120名睡在公園的街友。（陳鴻偉翻攝）

街友在艋舺公園滋事，警方列冊清查。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方掃蕩街友、伊拉客及私娼，淨化市容獲得里民感謝。（陳鴻偉翻攝）

林姓街友21日在艋舺公園內，因借100元不成，將陳姓街友打成重傷，萬華警方針對艋舺公園及周遭遊民聚集處，進行連串加強掃蕩工作，總計22日共盤查街友120人次，尋獲失蹤人口1人，警方表示將持續強力執法，落實專案勤務執行，防止鬥毆情事發生，提供民眾及遊客優質的旅遊環境。

警方表示，本月艋舺公園內發共生6起鬥毆案，滋事者均造冊列管，另1年多來共查獲26件賭博案，移送賭客31人，希望還給市民安全的旅遊景點。

除了街友外，附近另有許多阿公店聘請的「伊拉客」小姐、私娼，向往來民眾拉客，萬華警方推動各種勤務，包括：列冊拉客從業人員、召集業者舉辦座談會、違法者嚴格取締、落實警察勤務及結合地方力量共同勸阻拉客等，執行2個多月來，大幅淨化市容，獲得不少住戶及鄰里長的肯定。

(中時)