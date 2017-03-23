外勞逃3年賺飽飽 想家自首等待遣返

武姓逃逸越勞出面自首，海巡署金門查緝隊幹員（右）與他在苗栗見面。（金門查緝隊提供）

越南籍武姓外勞嫌在工廠賺太少，3年前索性逃逸到處打工，最近因思鄉情切欲出面投案，海巡署金門機動查緝隊接獲情資，今（23）日派員與他在苗栗接頭，順利辦妥自首作業，移送移民署苗栗專勤隊安排遣返。

34歲的武男在2011年入境台灣，原受雇於南部1家製造業公司，迄2014年3月因覺得擔任粗工的薪水過少，每月僅新台幣約2萬餘元，扣除仲介費和勞健保後，實拿只有1萬4000元左右，與當初來台前聽說的待遇差了一大截，索性逃離原來雇主，至中、北部一帶幫人種植高冷蔬菜和到處打工。

最近，武男因為思念越南故鄉，加上錢也賺得差不多，自覺沒必要再躲躲藏藏，決心出面自首，早日回國與家人團聚。

海巡署金門機動查緝隊接獲情資，日前陸續派遣台籍幹員跨海掌握，今天上午與武男在苗栗見面，會同移民署苗栗專勤隊確認身分和製作筆錄，日內將安排遣返事宜。

金門查緝隊指出，不管是個人、公司團體自行收容來路不明的外勞，或合法申請外勞卻從事非准許的工作項目，均屬觸犯國家相關法令。民眾若發現非法聘雇、仲介或來路不明外勞，可撥打海巡署「118」免付費報案專線，協助維護社會治安。

(中時)