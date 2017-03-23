1歲女兒才告白愛你 陳海茵隔天被喊「GGYY」
美女主播陳海茵前年9月喜獲愛女「喜羊羊」後，不時就在臉書分享一家三口的溫馨互動，廣受網友喜愛。昨（22日）她上傳一段女兒牙牙學語的影片，沒想到1歲5個月的喜羊羊竟學起爸爸語氣大呼「GGYY」，讓陳海茵聽了哭笑不得。
影片中，喜羊羊玩著玩具，陳海茵則在一旁問「誰教你講GGYY的」，隨後喜羊羊便發出爽朗笑聲，還一連喊了好幾聲「GGYY」，似乎很樂在其中，逗得旁人哈哈大笑，讓媽媽也不知如何是好。原來是因為陳海茵某天對老公碎碎唸時，對方在女兒面前開玩笑說：「你媽講話GGYY的」，沒想到女兒就有樣學樣，讓陳海茵無奈直呼「媽咪我有這麼GGYY嗎？」
而其實陳海茵21日才上傳喜羊羊學會說「我愛你」的片段，看女兒咬字雖有點吃力，仍慢慢說出「愛你」2字，令她十分感動，沒想到隔了一天，女兒竟改口喊「GGYY」。影片一曝光，網友紛紛直呼好療癒，並表示小孩學習力很強，在他們面前不能亂說話，但還是忍不住讚童言無忌超可愛。
(中時電子報)
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