雙北市長第3次合作會議 聚焦世大運

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台北市長柯文哲、新北市長朱立倫，今天出席「雙北合作交流平台第3次市長層級會議」。雙方除討論雙北合作方案，並參觀由新北市整建的世大運游泳池及棒球場，見證合作成果。

柯文哲致詞時表示，世大運並非台北的世大運，感謝新北市在場館、維安等部分的協助，也感謝新北市所提供的場地皆整修完畢；朱立倫則說，雙北合作交流平台除討論交通、產業、民生等重要議題，今年重點為即將舉辦的世大運，新北市將全力協助。

柯文哲、朱立倫致詞後互贈世大運吉祥物「熊讚」與新北市登山手冊，開始合作交流平台會議。會後一同參觀位於新莊國民運動中心的水球館，以及新莊棒球場。「熊讚」與兩位市長參觀棒球場，並熱舞炒熱氣氛。

台北市政府指出，雙北兩市長期合作密切，透過雙北合作平台運作，持續推動各項與民眾福祉相關的合作方案，在交通建設、產業發展、民生等重要議題，建立良好合作基礎。

北市府表示，截至今年3月止，合作方案共計102案，已完成或具階段性成果者計65案。其中，今年第1季新增包括2017台北世大運選手村交通影響改善案等10案，也在這次會議上報告。1060323

(中央社)