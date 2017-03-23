手球隊教練遭撞死 學生強忍悲痛出戰

24歲手球國手、中壢區新明國中手球隊助理教練邱佩雯22日晚間幫學生買礦泉水時，遭客運公車撞死，家人23日至現場招魂，希望邱佩雯一路好走。(賴佑維翻攝)

24歲手球國手、中壢區新明國中手球隊助理教練邱佩雯22日晚間，幫學生購買比賽用的礦泉水時，被失控的客運公車撞上，卡在車底當場死亡。23日學生們赴高雄準備參加「全國師生盃暨中等學校手球錦標賽」，雖然難過，但仍強忍悲痛參賽。

邱佩雯的家人昨天早上到事故現場招魂，希望邱佩雯一路好走，親屬們想到邱佩雯不幸身亡，難過的在現場低頭啜泣。新明國中手球隊昨天早上也搭上巴士到高雄小港國中參加全國師生盃暨中等學校手球錦標賽。家長們表示，邱佩雯帶隊認真，對學生也用感情教學，更不斷叮嚀、指導球員。而得知邱佩雯是為了買比賽用的礦泉水才出意外，更感到心疼。

(中時)