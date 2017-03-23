朝聖五月天大安森林公園演唱會 先注意這幾件事
五月天20周年演唱會將於3月29日在大安森林公園開唱，主辦單位及北市府將出動超過500名工作人員、調派駐警，維持公園各入口、秩序、動線引導。想前往朝聖的民眾，以下有幾件注意事項要留意！
五月天成軍20周年演唱會選定大安森林公園免費開唱，北市公園處指出，現場整體容納人數可達5,000人，其中露天音樂台部分座椅可容納1,500人，27日起將進行音樂台座椅區清場，29日活動當天開放免費入場，現場將有工作人員控管各入口、秩序、動線引導。
除了主舞台座位及草坪區，主辦單位也將於現場開放草坪架設300吋LED面板，讓現場歌迷都能一睹天團魅力。而因應當天現場歌迷湧入，北市府與主辦單位分別將動員200到300名現場人員、警力，預計出動超過500名人力，讓這場演唱會對地方的影響降至最低，留下歌迷們20年來最美好的回憶。
此外，現場並將依法對違規攤販、違停、吸菸、隨地丟棄垃圾開罰，北市公園處呼籲，民眾當天勿隨意進入、破壞物品，另也將設置20座以上流動公廁，及派請清潔人員清理環境及公廁。
(中時電子報)
關鍵字：五月天大安森林公園20周年演唱會
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