避免悲劇再現 桃市消防局長照中心辦演練

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桃園市消防局第4救災救護大隊23日在龍潭區龍祥長期照護中心舉辦火警演練。(賴佑維攝)

桃園市消防局第4救災救護大隊23日在龍潭區龍祥長期照護中心舉辦火警演練。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區愛心長期照護中心10日發生火警，造成4死13傷的悲劇。桃園市消防局第4救災救護大隊23日在龍潭區龍祥長期照護中心舉辦火警演練，除了消防員外，也和員工一起編組演練，還邀請26家相關業者觀摩。

(中時)