旭光高中四技個申首階段 3學生獲5冠王
106年科技院校四技個人申請，通過第一階段篩選名單今〈23〉日出爐，草屯旭光高中申請總人數為65人，有51人通過第一階段篩選，成功率達78%！其中並有3位同學獲5冠王、7位獲4冠王，表現優異。
旭光高中賴政邦、陳又寧、李晏妮3位同學，申請5個科系全都通過，獲5冠王頭銜，另有7位獲4冠王，表現優異！今年共有13位同學獲國立科大複試資格，成績卓著，尤以楊晟右、邱守燦通過國立雲林科技大學初試，李俊曄、曾鈺淳通過國立臺中科技大學初試，表現最佳。
旭光高中指出，李晏妮同學是國中直升高中部，也是學校街舞社社長，個性活潑外向，從小因家人常有病痛，讓她體驗到健康的重要，此次她申請五科系都是護理系，最希望錄取長庚科技大學護理系，未來能當護士把快樂感染給病人，讓病人樂觀面對病魔挑戰，並希望能加入無國界醫生救護團，幫助貧困國家孩子。
(中時)
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