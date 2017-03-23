NBA》馬里昂要來了！最快27日世新親睹風采

我要評比

馬里昂生涯最後1個球季是在騎士效力。(大漢行銷提供)

邁入第7年的「國泰NBA Youth Madness」，今年特別請來傳奇球星馬里昂，旋風來台訪問6天，他將於26日晚間抵達台灣，最快公開亮相的場合是在27日下午的世新大學體育館，今年更增添教練訓練營的相關活動。

現年38歲的馬里昂，生涯效力過太陽、熱火、暴龍、小牛與騎士等隊，場均15.2分、8.7籃板，除了4次入選全明星球員，更在2011年效力小牛期間奪下生涯唯一1次總冠軍，他的球風全面，更號稱可從1號打到5號位置。

馬里昂26日晚上9點飛抵台灣，27日下午前往世新大學體育館首次亮相，接著28日上午10點現身高雄師大體育館、29日上午10點來到台中中興大學、30日下午在南港運動中心進行教練訓練營，31日則是華航球迷見面會。

今年國泰NBA Youth Madness活動將從3月27日開始，一直進行到7月2日三對三總決賽為止，屆時歡迎球迷到場感受一下整個活動的熱情與激情。

(中時電子報)