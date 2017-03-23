47歲高齡生女！伊能靜：我很愛秦昊 希望他有小孩

伊能靜產後加盟真人秀《媽媽是超人2》，透露曾被判不孕心路歷程，她還曾哭著向秦昊要求分手，沒想到被秦昊拒絕「開什麼玩笑，別想了」。（圖／本報系資料照片）

女星伊能靜2015年與小10歲大陸男星秦昊再婚，並在2016年生下愛女「小米粒」，產後伊能靜專心照顧女兒，不時分享育兒生活，二度當媽的喜悅藏也藏不住，不過伊能靜產後則在真人秀《媽媽是超人2》中透露，她曾被斷不孕，之所以會在47歲高齡產子「我很愛秦先生，我希望他有小孩」。

伊能靜生下小米粒後，生活重心全放在女兒身上，伊能靜產後加盟真人秀《媽媽是超人2》，並在節目中透露，她曾被醫生警告不孕，伊能靜得知後難過大哭，伊能靜還哭著向秦昊要求分手，沒想到被秦昊打槍說「開什麼玩笑，別想了，會有的」。

伊能靜最後在休息兩個月後懷上與秦昊愛的結晶，回憶懷孕過程她感性說：「懷孕過程辛苦，但換來可愛的米粒，太值得了」，甚至為了女兒，伊能靜剪掉指甲也願意。談到自己47歲高齡生子，伊能靜有感而發：「我很愛秦先生，我希望他有小孩」，字裡行間全是對秦昊的愛意。

(中時電子報)