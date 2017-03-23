地球關燈1小時 預估今年逾200家企業響應

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歐萊德國際連續7年積極共同主辦台灣地球關燈1小時，今年更號召台北101率領信義商圈企業在25日晚上8時30分，與全球同步關上不必要的電燈1個小時。

歐萊德國際 (O’right)董事長葛望平表示，身為致力研發「自然、純淨、環保」髮妝的領頭羊，始終相信「改變大環境從小事做起」，積極共同主辦台灣地球關燈1小時(Earth Hour)邁向第7年，多年來除號召關係緊密的沙龍業者一起響應，也極力邀請各界知名人士共同發揮社群影響力，支持響應台灣與全球同步節能、關注全球暖化議題。

地球關燈1小時 (Earth Hour)在25日邁入第10周，他說，自從歐萊德2011年首先發起響應後，統計台灣區Earth Hour活動至去年已累積節電超過45萬度，相當於減少近24萬公斤的二氧化碳排放量，等同於為地球種植2萬1,559棵大樹。

葛望平指出，適逢今日起開展的台北國際自行車展覽會30周年，中華民國對外貿易協會秘書長葉明水在開幕記者會也率領自行車廠商代表一同喊出「節能、減碳、愛地球，一起支持Earth Hour地球一小時」，透過台灣指標性企業關心環境議題，共同發揮企業正向影響力。

台灣Earth Hour今年由歐萊德、荒野保護協會、台北市政府公園路燈工程管理處共同主辦，持續以「點亮行動、守護環境」與全球同步響應節能減碳行動，25日下午3時並在台北市圓山公園舉辦「永續山林、生態城市、無塑海洋」草地音樂會暨園遊會，晚上8時30分至9時30分與全球同步關上電燈1個小時。

葛望平預估，台灣今年共有超過200家企業、約4,000家美髮沙龍共同響應Earth Hour。

(工商)