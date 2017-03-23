「紙箱戰紀」打造陸上龍舟，邀大學生來挑戰

我要評比

造紙公會舉辦「紙箱戰紀」競賽活動，推廣紙類回收。（造紙公會提供）

造紙公會為推廣紙類回收的價值打造「紙箱戰紀」活動，今年將於5/21(日)在實踐大學體育館5樓盛大舉行，結合端午節的傳統特色，打造全新活動「紙箱戰紀-陸上龍舟」，總獎金15萬邀請全國喜愛挑戰、具有創意的大專院校學生組隊挑戰。

造紙公會表示，「紙箱戰紀-陸上龍舟」以8人為單位報名，不限學校、系級、性別與年紀，只要與朋友動手打造最具創意最環保的紙造無動力龍舟即可報名，1隊將分為2小組進行接力完成挑戰關卡，雙腳著地的方式前進闖關，最快抵達賽道終點並奪旗成功的隊伍，即獲得勝利。

這次競賽除掌握前進速度外，更不可忽略打造龍舟的細節，龍舟需使用紙材製作，接合方式僅可使用環保素材（如牛皮紙膠帶、棉繩等），詳細報名資訊可參考「紙箱戰紀」官方網站。

「紙箱戰紀-陸上龍舟」即日起至5月10日止開放網路報名，無論是喜歡自我挑戰、熱愛團體活動、喜歡發揮創意及認同回收價值的年輕學子，都可參加。紙箱戰紀活動官網、紙箱戰紀官方粉絲團。

(中時)