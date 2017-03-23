「紙箱戰紀」打造陸上龍舟 邀大學生來挑戰
造紙公會為推廣紙類回收的價值打造「紙箱戰紀」活動，今年將於5/21(日)在實踐大學體育館5樓盛大舉行，結合端午節的傳統特色，打造全新活動「紙箱戰紀-陸上龍舟」，總獎金15萬邀請全國喜愛挑戰、具有創意的大專院校學生組隊挑戰。
造紙公會表示，「紙箱戰紀-陸上龍舟」以8人為單位報名，不限學校、系級、性別與年紀，只要與朋友動手打造最具創意最環保的紙造無動力龍舟即可報名，1隊將分為2小組進行接力完成挑戰關卡，雙腳著地的方式前進闖關，最快抵達賽道終點並奪旗成功的隊伍，即獲得勝利。
這次競賽除掌握前進速度外，更不可忽略打造龍舟的細節，龍舟需使用紙材製作，接合方式僅可使用環保素材（如牛皮紙膠帶、棉繩等），詳細報名資訊可參考「紙箱戰紀」官方網站。
「紙箱戰紀-陸上龍舟」即日起至5月10日止開放網路報名，無論是喜歡自我挑戰、熱愛團體活動、喜歡發揮創意及認同回收價值的年輕學子，都可參加。紙箱戰紀活動官網、紙箱戰紀官方粉絲團。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。