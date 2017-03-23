疑缺錢想不開 男子舉槍自盡

陳姓男子在台南市府前停車場轎車內舉槍自盡，警方正採集相關證物。（黃文博攝）

台南安平區台南市政府前一處停車場，23日傳出槍擊命案，50歲陳姓男子陳屍在父親的轎車駕駛座上，右側太陽穴被射擊一槍，因車內發出惡臭，民眾才向台南市警4分局報案，警方到場調查後，初步懷疑是缺錢想不開才舉槍自殺。

警方說，23日接近中午時，有民眾前往台南市安平區府前4街的停車場停車，聞到惡臭，始發現一輛鈴木轎車的駕駛座躺著一位男子，台南市警4分局警方據報後趕到現場，立即請求消防局派員前往破窗救人，但消防人員破窗後，救護人員檢視陳男已無生命跡象，馬上交給警方調查。

據了解，死者陳姓男子，已經離婚，雖然戶籍地設在台南市北區父母住處，但平時都住外 面，父母只知兒子有在賣茶葉，平時以父親的轎車代步，陳屍駕駛座時，右手還拿著1把改造90手槍，右太陽穴有流出血，巳有屍臭味，警消評估至少死亡時間已經超過一天。

警方23日下午已通知死者的母親和姊姊等親屬到場指認，初步只知死者生前缺錢，可能有債務壓力，警方還在死者車內找到47發未擊發的改造子彈，警方初步認為，死者交往可能不單純，檢警排除他殺嫌疑後，還在調查他舉槍自盡的原因，同時也要追查死者槍彈的來源。

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