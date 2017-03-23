偷機車組裝轉賣 國中肄業生：上網學的
屏東縣高樹鄉26歲林姓毒犯，雖然只有國中肄業，識字不多，卻有極高的拆解組裝機車技術，為了買毒品，到處竊取機車，解體後磨掉引擎號碼，重新組裝轉手賣錢。警方破獲林嫌家中，儼然是小型機車解體工廠；問他技術怎會這麼好，他說「上網學的。」
警方調查，林嫌國中肄業後就未就業，長期住家裡，竊取機車解體，磨掉引擎號碼後重新拼裝賣錢，更可惡的是，還兼賣安非他命給青少年使用。警方蒐證後申請搜索票，前往林嫌家中，發現整間屋子均是解體機車、引擎、零件、工具，像是小型解體工廠。
警方清查共有2部解體機車，都是失竊機車，另查扣10具引擎，其中2具號碼已磨掉。警方問他怎麼會有這麼好的技巧，他回答「上網學的」。警方訊後依竊盜、毒品罪移送法辦。
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(中時)
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