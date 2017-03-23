中國4月起取消、停徵41項行政事業性收費

我要評比

據中新社報導，中國財政部今日宣布，為減輕企業、個人負擔，並促進實體經濟發展，自今年4月1日起取消或停徵41項中央設立的行政事業性收費，並降低商標註冊收費5成。

據了解， 此次取消或停徵的行政事業性收費中，涉企行政事業性收費35項，涉及個人等事項的行政事業性收費6項。中國財政部表示，取消、停徵或減免上述行政事業性收費後，有關部門依法履行管理職能所需相關經費，並由同級財政預算予以保障，不得影響依法履行職責。中央財政通過一般性轉移支付妥善解決財政困難地區的經費保障問題。

報導稱，財政部要求，各省、自治區、直轄市財政部門會同有關部門要對本地區出台的行政事業性收費政策進行全面清理。4月30日前，將清理規範情況報送財政部。對確需保留的行政事業性收費項目，要實施目錄清單管理，主動接受社會監督。對中央設立的行政事業性收費，要嚴格按照國家規定執行，不得擅自改變徵收範圍、徵收標準或另行加收任何費用。

報導稱，今年，中國將減少企業稅負3500億元人民幣左右、涉企收費約2000億元。今年，為企業降稅費是中國政府的重點目標，日前，中國國務院總理李克強也表示，要降稅費用政府的「痛」換取企業的「順」。

(工商)