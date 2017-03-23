前瞻計畫核定 高雄市政府肯定中央「說到做到」
行政院23日宣布前瞻基礎建設計畫，高雄黃線、岡山路竹延伸線，以及海洋科技產業專區、體感科技園區均納入，高雄市政府對中央表達感謝，肯定這是新政府對平衡國家區域發展說到做到，市府保證會良好執行資源，以最快速度進行規畫工程。
市府表示，今天行政院宣布前瞻基礎建設計畫，高雄部分包含軌道計畫，納入第三條捷運黃線，以及岡山路竹延伸線共1758億；綠能建設方面，在興達港建設「高雄海洋科技產業專區」，投入55億發展風力發電；而數位建設也投資10億，於亞洲新灣區設「Fun Tech體感科技園區」。
至於城鄉建設類別，皆為縣市競爭型計畫，高市府表示已立刻盤整大高雄各項建設需求，向中央各部會提案，並請高雄市籍立委一起爭取。
市府保證，這些可貴的資源一定會受到良好的執行，將盡力以最快速度進行後續規畫工程，打造高雄未來數十年發展與轉型的基盤。
(中時)
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