跆拳道》奧運雙金后吳靜鈺 7月升格當媽媽

中國大陸跆拳道名將吳靜鈺(左)在去年里約奧運爆冷落敗，無緣三連霸，如今傳出喜訊，即將在7月升格當媽媽了。(中新社資料照)

曾在2008年北京與2012年倫敦兩度摘下跆拳道金牌的中國大陸名將吳靜鈺，雖然去年兵敗里約奧運，但結婚快3年的她，如今傳出喜訊，即將在7月升格當媽媽了。

吳靜鈺在22日於個人的微薄上宣布7月預產期的消息，並且寫著，「@侯琨的天空，說好了你負責健康長大，我教你習武，爸爸帶你周遊世界，可好，七月見！」

國人對於吳靜鈺最深刻的印象莫過於「漂亮寶貝」楊淑君(現改名為楊宜蓁)，兩人在國際賽場上可說是老對手了，早在2006杜哈亞運，吳靜鈺就是擊敗楊宜蓁拿下金牌，2008年亞錦賽楊宜蓁扳回一城，因為兩人都是同量級選手，所以經常賽賽場上碰頭，楊宜蓁勝少敗多。

而被談論最多的就是2010年廣州亞運的「黑襪事件」，楊宜蓁因為襪子不符合規定而被取消參賽資格，當時謠傳是對岸刻意打壓，替吳靜鈺清除奪冠路上最大顆石頭。

但稱霸該量級世界排名第一多年的吳靜鈺，分別在北京與倫敦兩屆奧運摘金，說明了競技場上憑藉的是實力。

2014年5月吳靜鈺與「鈺粉」侯琨步上禮堂，這項消息讓外界錯愕不已，更令人吃驚的是，吳靜鈺婚後3天就歸隊訓練，期盼能在2016年里約奧運完成三連霸壯舉，可惜天不從人願。

里約奧運結束後吳靜鈺沉寂一段時間，雖然沒有宣布退休，但去年11月開始擔任國家隊教練，帶隊參加加拿大世青賽，當時她說，「給我兩年時間，我會學習如何當一名好的教練，至於兩年後是否復出征戰東京奧運，到時候再說吧！」

(中時電子報)