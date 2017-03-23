連催油門都困難 木工師傅不打網球卻得網球肘

避免網球肘，醫師建議做肌力伸展。（呂素麗翻攝）

避免網球肘，醫師建議做肌力訓練。（呂素麗翻攝）

高市「活力得中山脊椎外科醫院」復健室主任尤政中（右）以震波治療網球肘。（呂素麗翻攝）

不打網球也可能患網球肘！高雄市1名40歲木工師傅因工作長期需要拿槌子敲敲打打，最近右手肘外側劇痛，原本他以為是肌肉酸痛，推拿、按摩都沒效，後來痛到連提袋子、騎機車催油門或開門都有困難，趕緊就醫，診斷是得了「網球肘」，讓從不打網球的他很驚訝；幸好經過3次震波治療，有效緩解疼痛，已可順利重新上工。

收治此病患的高市「活力得中山脊椎外科醫院」復健室主任尤政中表示，這位木工師傅患了「網球肘」，也就是肱骨外上髁炎，常因手腕或前臂不當使用或重覆動作造成肌肉使用過度，進而引起肌腱受傷與發炎所致。

尤政中說，「網球肘」並不侷限於打網球的民眾，經常需手臂高舉過頭的職業運動員或工作上需要前臂用力旋轉、反覆敲打，或提舉重物的人都屬於好發族群，如行政助理、家庭主婦等。

他表示，對「網球肘」患者先給予消炎藥物及物理治療，包括冰敷或熱敷、電療及超音波治療，需要至少半年的療程。

由於木工師傅的網球肘拖得時間太久，加上他的疼痛指數偏高，後來在醫師建議下接受自費的震波治療；尤政中指出，透過震波可刺激微血管增生、組織再生，將緊繃的組織震鬆，迅速協助肌腱炎復原。

木工師傅在接受第1次震波後，即緩解一半的劇痛，經過3次震波，3周後有效治療網球肘。

尤政中提醒好發族群可配合正確的伸展運動和肌力訓練，避免再發。

第1招肌力伸展：手臂伸直，手掌朝下，握成拳頭，手腕朝下，試著用另一手將拳頭往下壓，直到感覺前臂緊繃停留15秒，重複15次。

第2招肌力訓練：握住有重量的啞鈴（或礦泉水罐），前臂往胸前平伸，手掌朝下，慢慢舉起、放下啞鈴，讓手腕盡可能上下伸展，重複10至15次。

(中時)