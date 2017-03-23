前瞻建設搶光環？ 林全：我沒有不喜歡彭淮南
外傳前瞻基礎建設是由央行總裁彭淮南向小英總統建議，媒體追問林揆是否不喜歡這樣？林揆表示，「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的人，他的建議也沒有不聽」。
林全說，彭淮南是熱心的官員，對於如何振興景氣也提出很多想法，他也提過政府有好的公共建設要納入，要以財政政策擴張景氣。
林全說，彭淮南跟他提過採用財政手段擴張景氣，也寫過書面報告給他看。但要不要做公建，要評估、要看計畫，最重要要有好的計畫，所以去年520後我們就一直努力，包括振興投資方案，也考慮是否要編特別預算等，一路思考。他非常感謝彭淮南，提了很多建議都非常好。
至於最早是否由彭提出的？林全說，提擴大公建的人太多了，央行也提擴大，最早開始提的不是央行；擴大公建對經濟有幫助，但要適當，否則好的也會變不好的，誰提的擴張政策不重要，要好才有用。
彭上午在院會拍板基礎建設後再度發言力挺政府推前瞻建設，他說，推動基礎建設已成各國重要的政策之一，川普正擬推動 1 兆美元的基礎建設，而 G20 於本月 17-18 日於德國集會，同樣認為財政政策應優先推動高品質的基礎建設。
彭淮南發表四點看法回應前瞻建設拍板，他說，大陸再推平衡成長策略，產業不斷向上推進，川普總統推製造業回流，都會影響台灣供應鏈結構發展，台灣在全球參與產品價值鏈高達67.6％，面對外界環境改變，維持經濟動能，有必要擴大內需。
(工商)
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