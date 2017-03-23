經典賽奪冠 美教練：不能輸的比賽

世界棒球經典賽地主美國今晚大勝奪冠，波多黎各總教練羅德里格茲賽後說輸得服氣，美國隊總教練李蘭則說，美國只是今晚在不能輸的比賽擊敗了波多黎各。

原本以為是勢均力敵的龍爭虎鬥，但這場比賽，美國投打守備都讓波多黎各跟不上，全場只擊出3支零星安打，美國隊火力全開共擊出13支安打包括1支全壘打，終場美國以8比0首次奪經典賽冠軍杯。

李蘭（Jim Leyland）談到可敬的對手波多黎各說，波多黎各在本屆賽事就表現得比其他球隊好，但是在今晚這場只能贏不能輸的比賽，美國在投打各方面都勝過他們，當然還有其他球隊如日本、多明尼加等也很棒，但美國是最棒的。

至於首次經典賽奪冠的象徵意義，李蘭笑著引用美國總統川普常掛在嘴上說的，「我們使美國再次偉大」，並說很榮幸能替國家帶領球隊，教練有這個榮幸替國家執教，球員有這個榮幸替國家效力，這就是國民為國家付出的寫照。

不過他也表明，日後無意再穿國家隊的制服，賽事結束後他要繼續過著退休的生活，因該負的責任已經結束了。1060323

(中央社)