經典賽奪冠 美教練：不能輸的比賽
世界棒球經典賽地主美國今晚大勝奪冠，波多黎各總教練羅德里格茲賽後說輸得服氣，美國隊總教練李蘭則說，美國只是今晚在不能輸的比賽擊敗了波多黎各。
原本以為是勢均力敵的龍爭虎鬥，但這場比賽，美國投打守備都讓波多黎各跟不上，全場只擊出3支零星安打，美國隊火力全開共擊出13支安打包括1支全壘打，終場美國以8比0首次奪經典賽冠軍杯。
李蘭（Jim Leyland）談到可敬的對手波多黎各說，波多黎各在本屆賽事就表現得比其他球隊好，但是在今晚這場只能贏不能輸的比賽，美國在投打各方面都勝過他們，當然還有其他球隊如日本、多明尼加等也很棒，但美國是最棒的。
至於首次經典賽奪冠的象徵意義，李蘭笑著引用美國總統川普常掛在嘴上說的，「我們使美國再次偉大」，並說很榮幸能替國家帶領球隊，教練有這個榮幸替國家執教，球員有這個榮幸替國家效力，這就是國民為國家付出的寫照。
不過他也表明，日後無意再穿國家隊的制服，賽事結束後他要繼續過著退休的生活，因該負的責任已經結束了。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。