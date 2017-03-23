越星總理會 聚焦雙方合作和南海問題
新加坡總理李顯龍21日起訪問越南4天，今天在河內與越南總理阮春福舉行會談。雙方聚焦討論促進兩國經貿等領域合作關係，強調維護南海海域和平、航海與航空安全的重要性。
阮春福和李顯龍上午會談後見證了兩國相關部門6項合作協議的簽署儀式，之後共同召開記者會。
雙方表示，將進一步推動越星戰略夥伴關係，促進兩國在經貿、投資、交通運輸和教育等領域的合作。
對於南海問題，阮春福表示，雙方一致同意將南海（越稱東海）海域建成和平與友誼的區域，堅持以國際法為原則，確保區域航海與航空自由及共同發展。
李顯龍表示，原則上東協各國都對依照法律建立國際秩序具有共同利益，南海所有爭端應在遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上獲得解決。
李顯龍說，希望相關各方密切合作，共同維護南海航海與航空自由，各方應全面且有效落實「南海共同行為準則宣言」（DOC），同時努力推進「南海行為準則」（COC）。
此外，雙方還就東協共同體交換了意見，表示願與其餘成員國密切合作及磋商，共同建成團結一致、活躍與創意的東協，提高東協解決區域戰略問題的核心作用。1060323
(中央社)
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