水上摩托車闖南海 杜特蒂改口
菲律賓總統杜特蒂去年曾揚言駕水上摩托車到南海島嶼插旗，但隨著菲律賓與中國大陸關係改善，他今天改口說，沒有必要這麼冒險，真要登島的話，中國大陸願用直升機載他去。
杜特蒂今天結束4天的緬甸與泰國訪問行程，返回馬尼拉，他在抵達記者會上回答提問時說，騎水上摩托車可能遇到鯊魚，「中國說，不用那麼累，我們可以用直升機載你去，我們還可以在島上吃點心。」
他補充，「我們就是那麼要好，就連他們的軍隊比較寬鬆了。」
杜特蒂的言論不時夾雜玩笑話，令媒體及觀察人士難以判斷。馬拉坎南宮發言人阿貝拉曾說，媒體記者應了解杜特蒂的習性，這樣才能知道杜特蒂何時開玩笑，何時認真。
去年菲國大選競選期間，杜特蒂曾批評當時的總統艾奎諾三世南海立場軟弱，換成是他，將駕水上摩托車到南沙群島插菲律賓國旗。
杜特蒂今天改口表示，沒有必要到南海製造「摩擦」，特別是當各方都知道這樣的火花可以「引發爆炸」。
另方面，在媒體報導聲稱大陸方面有意在黃岩島興建觀測站之際，杜特蒂說，「 中國當局承諾不會在黃岩島興建任何東西，因為他們要我們的友誼。中國說話算話。」
他也再次提及自己的祖父是華人。1060323
(中央社)
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