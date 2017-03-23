超商也有閱覽室 為孩子說故事
小七也有「閱覽室」，北市圖與統一超商合作，在北市超商金雲門市啟用「兒童閱覽室」，每季更換500本童書，之後還可能有「林老師」到場說故事。
全台目前有62家小七門市有「OPEN!兒童閱覽室」，預計4月將突破百家，今天啟用的統一超商金雲門市「兒童閱覽室」為北市第1家，北市圖也挹注館藏資源，每季提供500本童書。而陸續會有12家門市啟用，目標是至少每一個行政區有1家。
北市圖閱覽課課長陳慧俐說，金雲門市位在康寧國小對面，由於到超商內的小朋友以學齡前居多，北市圖提供的圖書絕大部分會是學齡前所需，陳慧俐也說，若門市人員反映有需求，北市圖也會安排「林老師」到場說故事。
北市圖館長洪世昌表示，近年北市圖借閱圖書人次明顯趨緩，而便利商店是民眾最常使用的場所，如果有空間成立閱覽室，可以藉此推廣閱讀風氣。
除了實體書本，閱覽室內也有電子QR Code，洪世昌笑說，民眾也可自行攜帶平板、手機，到場掃描，輸入借閱證帳號、密碼，就可借閱北市圖的電子圖書。1060323
(中央社)
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