衛少命中率百分百 締造NBA大三元紀錄

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美國職籃NBA得分王「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天摘下本季第35次大三元，且締造投籃必中的大三元紀錄，率領奧克拉荷馬雷霆以122比97痛宰作客的費城76人。

法新社報導，雷霆一哥衛斯布魯克投籃和罰球均為6投6中，砍下18分，抓下全場最高11籃板，外加全場最多14助攻，助雷霆劈倒76人。

這是NBA史上首度有球員在投籃和罰球皆全數破網下，繳出大三元，這也是衛少生涯首場比賽每投必進。

衛斯布魯克提到自己超燙手感時說：「我就是專注打球，試著沉著應對。我想持續讓隊友融入整場比賽。」1060323

(中央社)