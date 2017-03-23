韓元祖偶像女團S.E.S大姊Bada出嫁

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南韓元祖偶像女團S.E.S成員Bada今天下午在首爾中區藥峴天主教堂舉行婚禮，另兩名成員Eugene（柳真）和Shoo前來慶賀，兩人感言，就像送女兒出嫁一樣，感到非常幸福。

南韓聯合新聞通訊社報導，Bada是3人中最後一個出嫁，今天3人齊穿婚紗，展現了元祖女團出道20年來的情誼。

據報導，Bada對自己成為3月新娘感到很幸福，她向小她9歲的新郎表示感謝，並在婚禮上公開了新郎最初求婚時的場面，大秀恩愛。

至於造人計畫，Bada說，看到柳真和Shoo都育有孩子，看起來很美好，在今年夏季公演結束後，她將盡全力造人。

Bada將在婚禮後赴夏威夷度蜜月，之後繼續投入活動。她將參與錄製綜藝節目「Fantastic Duo2」。1060323

(中央社)