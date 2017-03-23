美女巡官當選全國優秀青年

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美女巡官林丹淇獲選全國優秀青年。（許素惠攝）

雲林縣警局美女巡官林丹淇擁有一顆柔軟的心，擔任管區時時常探訪轄內低收入戶與獨居老人，並積極替弱勢爭取相關物資等扶助，並多次獲第一線服務機關人員績優，獲選今年全國優秀青年。

(中時)