學者：蘭卡威航展陸未實兵展示 費疑猜

2017年蘭卡威國際防務展開鑼，台灣軍事觀察員楊于勝表示，中國大陸缺席戶外實兵展示，這其中是否有未浮上檯面的「外交盤算」，背後動機著實費疑猜。

今年的蘭卡威國際海事及航空展從21日到25日舉行，台灣有軍事迷、媒體參訪。楊于勝受訪時分析大陸選擇缺席戶外實兵展示的可能因素。

楊于勝表示，大陸近年來積極參與國際防務展，如派實兵參展更具有一定的透明度，今年2月中旬的印度第11屆航空展，大陸和印度迄今仍存緊張且競爭關係，大陸儘管沒有裝備參展，但仍組團參加。

因此，對照今年蘭卡威國際海事及航空展，這次卻未派艦機參展，其中是否有未浮上檯面的「外交盤算」，動機著實啟人疑竇。

他認為，南海仲裁案出爐後，大馬和大陸兩國關係並未質變，諸如去年年終大馬首相納吉與中國大陸國務院總理李克強會面，大馬同意採購4艘巡邏艦，承諾透過雙邊協商解決兩國間的南海主權爭議。

同時，今年元月初大陸海軍結束亞丁灣護航任務返航途中，抵沙巴亞庇港友好訪問兼「靠泊整補」。

楊于勝說，大陸和大馬兩國檯面上對南海氛圍尚堪稱穩定，這些看似友好的氛圍理當錦上添花，讓大陸派艦機參與蘭卡威防務展，展現兩國友好的行動支持與造艦的能量。

楊于勝認為，缺了實兵展示實力與透明度，對一直想要展現大國形象的大陸，著實讓人霧裡看花，是否意味不讓外界將焦點關注於南海艦機與島礁，有刻意轉移焦點之嫌。

另外，楊于勝也從恐怖主義威脅觀點分析說，大型國際性展會的活動本來就容易成為焦點，尤其，蘭卡威同時是度假勝地。因此，在東南亞等國家陸續傳出有國民投身伊斯蘭國組織的訊息不絕於耳之際，參展的安全考量也可能是另一個影響原因。1060323

(中央社)