前瞻基礎建設 林全：顧公平效率不顧藍綠

行政院通過「前瞻基礎建設計畫」，但遭外界質疑縣市資源分配藍綠有別。行政院長林全今天表示，他沒有算什麼藍營綠營，他「顧到公平、顧到效率、顧不了藍綠」。

行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算8824.9億元，但遭外界質疑藍綠有別，尤其軌道建設多數項目集中在民進黨執政縣市；新北市也表示不滿，希望延伸或擴充的建設都沒有被納入。

林全在院會後記者會上表示，他沒有算什麼藍營綠營，要算一定算不清楚，因為前瞻基礎建設的城鄉建設是由各縣市提案的競爭型計畫，也有很多普及到各地的建設，像體感科技（VR）園區設在高雄，但效益可達到全國，怎麼能算是高雄的建設？

他說，建設不要分藍綠去解釋，若有人要這樣解釋，他也沒有辦法。政府只有一個中心思想，就是這些建設都是遲早要做的，他的工具有限，只能做到這些，他會「顧到公平、顧到效率，顧不了藍綠分配資源在哪裡」。1060323

(中央社)