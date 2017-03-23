前瞻基礎建設 林全：顧公平效率不顧藍綠
行政院通過「前瞻基礎建設計畫」，但遭外界質疑縣市資源分配藍綠有別。行政院長林全今天表示，他沒有算什麼藍營綠營，他「顧到公平、顧到效率、顧不了藍綠」。
行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算8824.9億元，但遭外界質疑藍綠有別，尤其軌道建設多數項目集中在民進黨執政縣市；新北市也表示不滿，希望延伸或擴充的建設都沒有被納入。
林全在院會後記者會上表示，他沒有算什麼藍營綠營，要算一定算不清楚，因為前瞻基礎建設的城鄉建設是由各縣市提案的競爭型計畫，也有很多普及到各地的建設，像體感科技（VR）園區設在高雄，但效益可達到全國，怎麼能算是高雄的建設？
他說，建設不要分藍綠去解釋，若有人要這樣解釋，他也沒有辦法。政府只有一個中心思想，就是這些建設都是遲早要做的，他的工具有限，只能做到這些，他會「顧到公平、顧到效率，顧不了藍綠分配資源在哪裡」。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。