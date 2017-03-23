大鵬灣遊艇帆船活動 邁入第12年
「大鵬灣遊艇帆船系列活動」邁入第12年頭，將從4月8日起舉辦16天，共有5項水上活動賽事，主辦單位祭出50吋4K電視好禮，只要消費新台幣200元就可試手氣。
大鵬灣遊艇帆船系列活動由大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府共同舉辦，共有5項水上活動賽事，包含帆船橫渡小琉球、獨木舟趣味賽、專屬學童的創意環保船設計賽、立式划槳及水上摩托車競賽，其中，立式划槳及水上摩托車競賽都是首度舉辦。
縣政府與鵬管處今天召開記者宣傳會，鵬管處表示，主活動將於4月8日至4月23日，連續3個週休假日在濱灣公園帆船基地及青洲濱海遊憩區舉行。4月8日、9日在濱灣公園帆船基地舉辦風帆橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國帆船錦標賽，有近230艘各類帆船橫渡大鵬灣灣域海面。
4月15日、16日在青洲濱海遊憩區舉辦第1屆水上摩托車比賽及立式划槳比賽，濱灣公園帆船基地則有創意環保船比賽；第3週4月22日、23日濱灣公園帆船基地有「休閒獨木舟趣味競賽」，陸域則邀請家庭親子共渡「鵬友野餐日」。
鵬管處表示，民眾只要憑3張3月到4月發票就可樂享大鵬灣水上遊憩體驗，包含帆船體驗、獨木舟體驗和立式划槳等。
另外，民眾憑單張發票消費200元以上即可獲得1張刮刮卡，有獲得50吋4K電視、高級行李箱及在地伴手禮等310項獎項的機會；上網預先報名參加「鵬友野餐日」前200名，可憑身分證明文件領取100元抵用券活動。1060323
(中央社)
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