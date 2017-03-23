桃園遠百化妝品搶先購24日登場 推出好康3重抵用券加碼送

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1年1度化妝品節將屆，遠東百貨桃園店明(24)日至4月10日推出化妝品搶先購，推出好康3重抵用券加碼送，最高回饋15％。

遠東百貨桃園店說：「又到了化妝品提早入手的好時機。」已有許多民眾摩拳擦掌不斷詢問優惠訊息。桃園遠百化妝品、沐浴精油在搶先購推出單筆滿3,000元送300元十足抵用券，滿1萬元再加送300元。

桃園遠百表示，各專櫃紛紛推出明星商品搶母親節預購業績，原價7,535元的LANCOME亮眼緊緻拉提組，特價只要4,750元；原價7,230元的SK-II青春潤澤特惠組，限量30組特價4,032元；原價7,878元的資生堂國際櫃經典夢露雙品組，限量30組特價3,960元。

桃園遠百強調，也和14家銀行合作，推出單筆分期刷滿1萬元送300遠百商品券。

為回饋卡友，即日起至5月14日持HAPPY GO卡及身分證明文件至桃園遠百11樓贈品處，扣100點就送50元紅利券、扣200點則贈100元。

(工商)