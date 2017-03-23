農試所研發水簾溫室 提高菇類產量
解決極端氣候影響菇類生產品質及產量，農委會農業試驗所成功研發出「水簾溫室栽培技術」，透過水簾降溫設備的冷熱交換原理，讓外界空氣通過水牆進入室內，達到適合菇類生長的低溫高濕狀態，投資成本低且可大幅提高產量，有助台灣菇業發展。
農試所指出，台灣新鮮菇類年產量達14萬公噸、產值超過122億元，占整體蔬菜產值的16.5％，目前受限於全環控菇舍的投資成本較高，多數菇農仍採用傳統菇舍，其生產量占菇類總數的68％，卻因近年來極端氣候導致天氣異常，使得菇產量大受影響。
為解決菇類產量、品質下滑的情況，農試所著手研發菇舍設備，成功研究出「水簾溫室」技術，所方表示，此設備透過冷熱交換原理，在進風口安裝蜂巢式材料，使水流由上方流下，另一端則裝置風扇，透過其負壓力使外界空氣進入溫室，當高溫低濕的空氣通過水牆時會經由水氣吸收、改變成低溫高濕，形成適合菇類生長的環境。
農試所強調，水簾溫室可改善目前暖冬時溫室溫度仍高於28度的情況，在12至4月間維持溫度在16至24度、夏季也能低於28度，並維持濕度於85至90％間，其生產的香菇每包可達300至350公克、較現有產能每包173公克高許多，平均可提高產能達10至15％，且投資成本較低。
(中時)
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