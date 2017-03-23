預防結核病　桃衛局推IGRA檢測

周百謙醫師（左2）向民眾講解結核病的潛伏期和篩檢，呼籲有風險的民眾提早做治療。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局為響應明天「324世界結核日」，今天邀來聖保祿醫院胸腔內科主任周百謙，向民眾講解結核病的潛伏期和篩檢，以及如何在症狀擴大前，把握黃金治療期。

周百謙指出，肺結核的病狀不明顯，很容易在症狀減緩後變成潛伏型，在人體抵抗力變差之際併發肺炎、腦炎、肝炎等其他症狀，「咳嗽有血絲合併發燒，類感冒症狀很可能就是肺結核」。

桃園市政府衛生局推動結核病10年減半政策，發生率從2005年每十萬人口59.5人，下降至2016年每十萬人口31.3人，去年起更引進準確度高達9成的「丙型干擾素釋放試驗」(IGRA)，目前掌握有罹患、及有罹病風險的名單約有2500人，衛生所將陸續通知來做IGRA檢查，確診後也會提供免費的預防性用藥。

(中時)