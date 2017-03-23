快取寶負責人孫岳澤夫妻涉非法吸金逾億 10餘被害人控告
快取寶負責人孫岳澤涉嫌非法吸金倒債上百億，檢調今天搜索6處地點，帶回帳冊、珠寶首飾等動產，下午有10餘名被害人到地檢署控告孫岳澤及李欣潔夫妻等6人印製假股票涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，檢方朝非法吸金、詐欺等罪嫌偵辦。
10餘名被害人下午3時到嘉義地檢署正式按鈴控告孫岳澤、李欣潔夫妻及孫母、分別擔任富利安、萱萱國際股份有限公司董事長或董監事的黃姓、張姓、曾姓男子共6人，印製假股票，至少14年來欺騙他們投資數十億元，如今血本無歸。
其中一名自稱劉姓被害人表示，他和親友共投資至少3億元以上，孫岳澤倒債落跑後隔天，有自稱檢調人員上門找他要帶他走，要求他協助調查，他表明要報警，對方就藉故離去，他懷疑是「假檢調、真黑道」企圖對他不利，他和家人都很惶恐，擔憂安全不保。
檢調連日來調查10餘名被害人，上午由檢察官曹合一指揮嘉義市調查站、調查局南機站共計70餘名幹員，持法院核發的搜索票，前往搜嘉義市快取寶門市部、孫岳澤夫妻住處共3處地點、快取寶翁姓女負責人台中市住處、台北市2處地點等6處地點，查扣相關之帳冊一批，以及珠寶金飾、名牌包、名貴服飾等財物。
(中時)
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