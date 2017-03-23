搭配地方特色 桃園環保局獲5優等
桃園市政府環保局依據地方特色，發展創新環保政策，積極作為在行政院環保署推動的5項考核獲得優等，今天由副局長劉建中代表接受環保署長李應元頒獎表揚。
環保局長沈志修表示，105年度地方環保機關績效考核中，共有11個縣市獲得優等考評，桃園在「水污染防治績效」的河川及海洋組中獲得雙獎，其中河川組更抱回特優，「環境教育績效考核」、「推動民間企業與團體實施綠色採購」、「105年度地方環保績效考核」項目則獲得優等。
沈志修表示，環保局的政策結合桃園在地特色，例如推動柴油車輛民間保養廠保檢合一、河川水污染總量管制區、現地水質淨化工程、工業區自主管理、跨區域之機關共同監督事業減排、敏感區如藻礁生態區之調查及保育與河川污染事件應變能力，等多項結合桃園工業重鎮、多河川埤塘的特色。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。