搭配地方特色 桃園環保局獲5優等

我要評比

桃園市環保局在環保署推動的5項考核獲得優等，昨天由副局長劉建中（右）代表接受環保署長李應元頒獎表揚。（環保局提供）

桃園市政府環保局依據地方特色，發展創新環保政策，積極作為在行政院環保署推動的5項考核獲得優等，今天由副局長劉建中代表接受環保署長李應元頒獎表揚。

環保局長沈志修表示，105年度地方環保機關績效考核中，共有11個縣市獲得優等考評，桃園在「水污染防治績效」的河川及海洋組中獲得雙獎，其中河川組更抱回特優，「環境教育績效考核」、「推動民間企業與團體實施綠色採購」、「105年度地方環保績效考核」項目則獲得優等。

沈志修表示，環保局的政策結合桃園在地特色，例如推動柴油車輛民間保養廠保檢合一、河川水污染總量管制區、現地水質淨化工程、工業區自主管理、跨區域之機關共同監督事業減排、敏感區如藻礁生態區之調查及保育與河川污染事件應變能力，等多項結合桃園工業重鎮、多河川埤塘的特色。

(中時)