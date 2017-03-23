開車載女友臨停 遭查獲持毒

高巿許姓男子22日凌晨近5時開車載郭姓女子臨停在三民區建國二路上，被高巿警保大特勤中隊警組盤查時發現有K味，許男雖然藉口要回車上拿東西，迅速將安非他命、毒咖啡包等丟掉，但仍被警方識破，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)