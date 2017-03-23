逃逸越勞想回家 向金門海巡自首

一名越南籍逃逸外勞因為想家，打算自首投案；海巡署中部地區巡防局金門機動查緝隊人員接獲情資後今天趕赴苗栗，將這名外勞移交給移民署苗栗專勤隊實施後續偵訊。

金門機動查緝隊表示，據報一名越南籍逃逸外勞打算自首投案，查緝隊先期掌握這名男子位置，今天上午趕赴苗栗地區；這外勞見到查緝人員後，立即表明身分並配合移送到移民署苗栗專勤隊。

查緝隊表示，這名武姓越南籍逃逸外勞，現年34歲，在民國100年5月間入境台灣，受僱於南部某製造業公司；103年3月間，他因覺得薪水過少而且仲介費用過高，逃離原雇主，到中北部一帶從事農業種植，並到工地打工。

武男最近因思鄉情切，想回家鄉越南，願意投案接受遣返回國。金門機動查緝隊接獲情資後，今天趕赴苗栗；這名外勞見查緝人員後，就主動自首投案；金門查緝隊將他移交到移民署苗栗專勤隊，對這名外勞實施身分核對並筆錄製作，同時辦理後續遣返作業。

海巡署表示，為了保障國人就業權益，打擊不法雇主剝削、控制合法外勞，謀取不當利益，刻不容緩，將持續進行非法外勞查緝行動，維護社會治安；同時呼籲不管是個人、公司團體自行收容來路不明的外勞，或是合法申請外勞卻從事非准許的工作項目，都已明顯觸犯國家相關法令。

海巡署說，民眾如果發現非法聘僱、仲介或來路不明外勞等情事，請撥打海巡署「118」免付費報案專線，海巡署將依法查緝，維護社會安定。1060323

(中央社)