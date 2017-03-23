南開科大智慧生活整合性人才培育 再獲教部補助630萬

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南開科技大學民生學院數位生活創意系申請「教育部第2期智慧生活整合性人才培育計畫‧創新教學聯盟推動」，接連通過教育部嚴峻的初審、複審、決審過程，再獲第3年經費補助，總金額高達630萬元，核准公文送抵學校，全校師生無不振奮，並熱烈慶祝。

南開科大民生學院在院長林正敏教授的帶動下，獲教育部智慧生活整合性人才培育計畫，成立「智慧科技與產業創新跨校教學聯盟」，執行推動科技與工藝文化整合，配合弱勢扶助社區再造等議題，運用科技開發偏鄉及農村的觀光資源，執行成果豐碩。

同時搭配中興新村、資策會中區處、鹿谷初鄉茶間、高雄永安社區等生活場域，創造學生校外活動空間舞台，創造多元價值，因而獲審查委員青睞，再獲第3年經費補助。

(中時)