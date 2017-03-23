上海清算所倫敦設辦 滬倫通有望突破

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中國大陸與英國之間的金融交流再進一步。上海清算所首個海外據點22日在倫敦金融城揭牌，兩地股市交易互聯互通的「滬倫通」，據傳也將在今年內突破。

根據陸媒「21世紀經濟報導」，倫敦目前是全球第二大人民幣清算中心。上海清算所董事長許臻表示，在倫敦設代表處，可便利上海清算所更直接關注海外以人民幣計價的金融產品市場，也是為上海清算所走向國際市場提前布局。

上海清算所2009年11月成立，是中國人民銀行主管的獨立清算機構，為中國大陸境內外金融市場之間本外幣交易、衍生品交易提供登記、託管、清算、結算、交割、保證金管理等服務。

不過，許臻承認，上海清算所目前的業務主要集中在中國大陸境內，但未來會幫助對中國大陸金融市場感興趣的外資機構進入大陸市場，也會幫助更多中資機構走向國際資本市場。

報導引述中國人民銀行國際司副司長郭凱的話指出，大陸的經濟轉型要成功，就必須有一個更加開放成熟的金融體系，在這個領域英國是非常有價值的合作夥伴。

英國預計在29日正式啟動脫離歐洲聯盟程序。郭凱說，英國與歐盟之間的關係可以比喻為夫妻關係，這場「離婚」會帶來什麼後果還不清楚。但從戰略和競爭意義上來講，會有利於中英打造更緊密的合作關係。

郭凱表示，上海清算所也將在上海與倫敦股票交易市場的互聯互通中起到作用。

這篇報導指出，根據可靠消息，「滬倫通」儘管有時差因素，但基本上不存在技術層面的障礙，有可能在今年內取得突破性進展。1060323

(中央社)