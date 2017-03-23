三星蔥油餅商標 開放當地業者申請掛牌

宜蘭縣三星鄉公所在民國104年取得三星蔥油餅圖文商標權之後，即日起開放當地業者申請商標掛牌，申請人必須通過相關檢測，確保消費者權益。

馬祖「藍眼淚」名聞遐邇，但最近竟被人拿去註冊為商標，引發當地居民公憤，地方相關產業商標權議題引發社會矚目。

三星鄉長黃錫鏞今天說，三星鄉盛產青蔥，聞名全台。為建立消費者信心，鄉公所在民國104年取得三星蔥油餅的圖文商標權之後，開始進一步展開規劃，並從即日起只開放三星鄉業者申請圖文商標，申請人必須通過公所農藥殘留檢測，並持有政府產銷履歷驗證與吉園圃標章，也應合乎農政單位殘留農藥安全容許量；若相關審查通過，就可利用圖文掛牌。

黃錫鏞說，三星蔥油餅在民國102年當地賣出138萬片，105年已增至244萬片，年產值約新台幣6000萬元；現在將蔥油餅形塑為「鄉餅」之後，預定2年後一舉衝破400萬片，希望可創造1億元的年產值。日後，消費者在三星鄉請認明標章，才是有保障的蔥餅。1060323

(中央社)