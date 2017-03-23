三星蔥油餅商標 開放當地業者申請掛牌
宜蘭縣三星鄉公所在民國104年取得三星蔥油餅圖文商標權之後，即日起開放當地業者申請商標掛牌，申請人必須通過相關檢測，確保消費者權益。
馬祖「藍眼淚」名聞遐邇，但最近竟被人拿去註冊為商標，引發當地居民公憤，地方相關產業商標權議題引發社會矚目。
三星鄉長黃錫鏞今天說，三星鄉盛產青蔥，聞名全台。為建立消費者信心，鄉公所在民國104年取得三星蔥油餅的圖文商標權之後，開始進一步展開規劃，並從即日起只開放三星鄉業者申請圖文商標，申請人必須通過公所農藥殘留檢測，並持有政府產銷履歷驗證與吉園圃標章，也應合乎農政單位殘留農藥安全容許量；若相關審查通過，就可利用圖文掛牌。
黃錫鏞說，三星蔥油餅在民國102年當地賣出138萬片，105年已增至244萬片，年產值約新台幣6000萬元；現在將蔥油餅形塑為「鄉餅」之後，預定2年後一舉衝破400萬片，希望可創造1億元的年產值。日後，消費者在三星鄉請認明標章，才是有保障的蔥餅。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。