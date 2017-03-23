防制空汙 學者立委盼環署速提案修法
國民黨立委蔣萬安、民進黨立委劉建國今天針對空汙法修法皆表示，盼環保署速提修法版本。台大公衛系教授詹長權說，盼本會期要修過空汙法，「慢1天就是在殺台灣人1天」。
為防制空氣汙染，確保民眾健康，立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「空汙防制法修法」公聽會，邀請環保署副署長詹順貴、經濟部次長楊偉甫，以及多位專家學者與會，討論空汙法的修法方向。
劉建國表示，空汙修法環保署要提出版本以回應立委提案，盼在這會期得到正確方法、方向。另外要將所有汙染數據公開，若透明資訊都沒，民眾如何自保。另修法應訂何地點符合什麼條件就需設定固定監測站或移動監測站，以擴大監測站數據並公開。
蔣萬安則指出，盼透過空汙法修法將所謂的低汙染排放區定義清楚，讓空汙法授權縣市政府會商中央主管單位設立低汙染排放區，有法律明確授權後，就可制定罰則，這樣才有效果，希望環保署盡速提出修法版本，盡快排案審查。
台大公共衛生學系教授詹長權指出，空汙法修法要把大部分氣毒物納入才完整，且所有有關經濟部門的條文要拿掉，重要是衛生部門。且空汙法這次修正，任何處罰的嚴格度都要像食安法一樣，否則無法讓企業往乾淨生產前進。
他說，盼立法院這會期一定要把空汙法修過，「慢1天就是在殺台灣人1天，對不起台灣人民」。
嘉南藥理大學食品系副教授陳椒華表示，政府現在要等到細懸浮微粒（PM2.5）值超過35微克才會預警，但依世衛組織研究，24小時平均值低於25微克才可以接受，而超過75微克，燃煤機組就要降載。
陳椒華也呼籲，南部10月到隔年4月，若PM2.5值超過25微克時，不要再辦路跑，否則等於鼓勵更多健康的人跑出病來。另外，根據檢測PM2.5調查顯示，室內外空氣有70%雷同，因此修法也要訂定室內的空氣品質標準。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。