和1世代Harry有兄弟刺青、每把吉他都有名字？30件關於紅髮艾德Ed Sheeran的小祕密！

英國創作歌手紅髮艾德Ed Sheeran才華洋溢,溫暖的嗓音配上乾淨的吉他伴奏,他的音樂怎樣也聽不膩。但你知道這位會譜曲寫詞的暢銷歌手、成功站上溫布利球場演唱的名人,跟1世代的人氣王Harry還有著兄弟刺青?趁著Ed最近帶著他第三張個人專輯《÷》的回歸,快來看看他還有什麼不為人知的小祕密吧!

1.Ed Sheeran會替他的吉他取名字

他的每把吉他都有屬於自己的名字,分別為:Lloyd、Felix、Cyril、Trevor、Keith、Nigel,還有詹姆士二世James The Second!

2.在第二張專輯《x》裡本來有很多髒話?

Ed自曝,在他發行《x》專輯時,之所以把原本專輯裡的髒話都拿掉是因為一位計程車司機的話。計程車司機說服Ed,不要讓他女兒唱到帶有髒話的歌,Ed最後把太過直白的髒話都刪掉了。

3.他來自一個深受藝術薰陶的家庭

Ed的爸爸John是一名藝術史學家,他的媽媽Imogen擔任珠寶設計師,哥哥Matthew則是古典音樂的作曲家。

4.Ed的貓有推特帳號,牠的粉絲人數可能比你和你所有朋友加起來還要多!

Ed在2014年為他的寵物貓Graham創立一個推特帳號,帳號開通不久便獲得71,000的追蹤人數,裡面有Graham坐在吉他上、耍萌討牛奶喝及用驕傲臉告訴大家牠又在床上大便等等超Q的照片,快上推特Follow @GrahamShizza吧!

5.他曾為他與其他大咖歌手的三角戀愛譜過一首歌

〈Don’t〉,來自Ed的第二張錄音室專輯《x》,被外界聲稱是描述他與英國小天后艾麗高登Ellie Goulding以及「1世代One Direction」的奈爾Niall Horan的三角關係。Ed本人則表示:「我只是打開一扇我不應該打開的門,我不會說這首歌是關於誰,因為我是指每個人,反正大家都知道。」

6.Ed曾預先表演新專輯《÷》歌曲給你熟悉的《權力遊戲》演員聽

「我之前參加一場派對,剛好許多《冰與火之歌:權力遊戲Game Of Thrones》劇組人員也在那場派對之中。」Ed向廣播節目表示,「他們最後來到我家,我還問他們『你們想不想聽我唱歌?』,但裡面有些人我甚至完全不認識呢!」。

7.羅比威廉斯Robbie Williams非常關心他

在德國音樂獎的後台,羅比威廉斯Robbie Williams突然闖入Ed的休息室,像個操心過度的親戚。Ed在受訪時表示,「我們聊天聊了兩個小時,而且是非常熱切、關心的話題,羅比威廉斯Robbie Williams不斷問我:你還好嗎?你有在服用什麼藥物嗎?壓力會不會很大?感情狀態怎麼樣?」。

8.他曾和樂壇超級巨星共進晚餐

「范莫里森Van Morrison有次邀我一起吃早餐並表示他欣賞我。」Ed在廣播節目中提到,「我甚至被入選搖滾名人堂的英國歌手艾瑞克克萊普頓Eric Clapton邀請到他家作客、共進晚餐,他也告訴我:他很喜歡我的音樂。」。

9.因為艾爾頓強Elton John,才有〈Sing〉的爆紅

最一開始,Ed 與菲董Pharrell Williams共同創作的〈Sing〉,歡樂熱鬧的曲風因與專輯其他歌曲的調性不同,本來並不打算收錄在《x》裡,直到英國歌手艾爾頓強Elton John在他們公司辦公室中聽到這首歌,他告訴Ed:「你應該將這首歌選為專輯的首波單曲。」。而〈Sing〉後來也成為Ed在英國的第一支冠軍單曲。

10.他曾經從粉絲那邊收過頭髮做成的蛋糕

明星準則第一條:千萬別吃可以吃的禮物。Ed一直到有一次切開粉絲送的蛋糕發現裡面滿是頭髮,才學到這個教訓。他也從不接聽未顯示號碼的來電,當他2011年剛出道時,Ed曾經收過數通死亡威脅電話。

11.他因為燙傷而錯過極光

就在Ed 度過25歲生日那一天,不小心踩空滑倒,結果誤踩到冰島間歇噴泉,灼熱的泉水燙傷他的腳。Ed形容:「我有好幾個月的時間無法走路,他們必須為我的傷口植入新的皮膚,傷口才能逐漸復元,那感覺糟透了!」

12.Ed的音樂對他的表妹來說很解High

Ed的表妹可不像我們一樣那麼喜歡他的歌!「她並沒有特別熱衷」,Ed說, 「當男生帶她回家然後想要給她留下好印象,他們都會提到我來開啟話題,然後她就會說,我不會跟你討論我的表哥」。

13.他在倫敦地鐵環線睡了一週

提到在倫敦無家可歸的一年裡,Ed說他某一個禮拜每天完成演出後,都喝酒喝到清晨,直到早上5點地鐵開放,然後在車站內睡了4小時,然後睡在白金漢宮外頭,在流浪於此的3年後,他在白金漢宮裡為英國女王的50歲鑽石派對上演奏。

14.他幫許多大明星寫歌

你也許知道Ed曾替One Direction、泰勒絲Taylor Swift寫歌,但其實威肯The Weeknd、亞瑟小子Usher、小賈斯汀Justin Bieber、EDM組合Major Lazer等知名歌手也有幾首歌是出自Ed之手。

15.他的青少年時期過得非常艱困

Ed在成長的過程中深受斜視、口吃的困擾,一隻眼睛的周圍還有紅斑胎記〈後來雷射去除〉。

16.他每首歌都有代表的顏色

「我所有的歌都有屬於它的代表色,」他說,「像〈You Need Me, I Don’t Need You〉就是紫色的」。

