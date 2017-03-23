可愛包包內 竟藏30多小包各式毒品

張男在皮卡丘包包內藏毒，仍逃不過警緝。（陳淑芬翻攝）

警方在張男的皮卡丘包包內查獲30多包毒品。（陳淑芬翻攝）

23歲張姓男子涉嫌吸時K他命後，即到超商提款機領錢，巡邏警方發現他身上飄散出毒品味，查獲口袋內有1小包毒品及1串鑰匙，警方並在他車內，起獲1只神奇寶貝皮卡丘包包，內裝有搖頭丸、毒咖啡等30多小包毒品，依法送辦。

第二警分局文正派出所員警日前到1家超商執行巡簽勤務，發現在提款機領錢的張男身上傳出毒品味，查出他為列管的毒品尿液採驗人口，並在他身上找到1包毒品及1串鑰匙，張男否認開車，警方仍不鬆懈，耐心地以遙控鑰匙沿途尋車，發現車後，在駕駛座上找到1只神奇寶貝皮卡丘包包。

沒想到，可愛的包包內竟裝有K他命13包、搖頭丸2包、毒梅片1包、毒咖啡4包、毒紅色軟糖6包等總毛重60.19公克毒品。

張男供稱，這批毒品是他在今年3月初夜店內以2萬5000元購買，以為藏放在可愛包包內就不會引起警方起疑，他只是到超商轉帳500元給友人，沒想到就被細心警察逮到，大嘆有夠倒楣。

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(中時)