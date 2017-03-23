一例一休衝擊 前北市勞動局長主張全年彈性工時

一例一休衝擊稻作收割，讓糧商頭疼，前北市勞動局長、執業律師陳業鑫認為，部分產業會有集中休假的需求，政府應該要增加彈性，放寬彈性工時與加班上限，針對特殊行業，增設26周（相當於半年）、52周（相當於全年）彈性工時，以配合各行各業不同的人力運用方式。

陳業鑫指出，日本勞資雙方日前協議，繁忙期每月加班上限為100小時，台灣則是46小時，這兩者落差過大，也許有更折衷的作法，像是考慮每月加班上限放寬至54小時，或特定月份放寬上限，此外，增設26周、52周彈性工時，但為避免濫用彈性，導致員工過度加班，陳業鑫也主張，要以半年度或全年度，控管一定額度的加班時數。

4周彈性工時可讓勞工連上12天班，但也並非強制整間公司通用，他舉例，同間公司不同部門，也可以針對特性做工時調配，像是研發部門就可能需要更大的彈性，行政部門則較為適用一般的2周彈性工時。

陳業鑫表示，放寬彈性工時，調整加班上限，並非讓勞工變得「更血汗」，而是讓公司人力調配更有彈性，讓想加班的去加班，想休息的去休息，像是觀光業，淡旺季落差相當大，或是最近講到的農作物，農忙時期不得閒，需要讓休假集中，有更彈性的作法。

文化大學法律系教授邱駿彥則認為，公司理論上應該要增聘人手，而非讓勞工加班，彈性工時對於勞工沒有任何幫助，只是為了方便雇主調配人手，美國雖有長達1年的彈性工時，但勞資雙方協商將周法定工時降低，台灣如果要比照辦理，也得有一定配套作法。

(中時)