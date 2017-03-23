彰化華山老人春遊 驚呼「這麼大隻！」

華山基金會今天帶著 300多名弱勢長輩到百果山體驗侏羅紀世界。鐘武達攝。

員林百果山探索樂園招待老人家看恐龍，還回饋5萬元基金。鐘武達攝。

華山老人體驗侏羅紀世界，看到15米高的恐龍時驚呼不已。鐘武達攝。

哇，這麼大隻！彰化華山基金會今天帶著300多名獨居老人家到員林市百果山探索樂園春遊，體驗侏羅紀，不少第1次看與仿真比例，會動又會叫的恐龍近距離接觸，8、90歲的阿公阿嬤頓時都成了「好奇寶寶」般，問到底。

華山基金會彰化站長黃玉芬說，基金會每年 春、秋兩季都會舉辦老人郊遊活動，這次春遊全縣共300名弱勢獨居長輩參加，基金會更出動上百名義工貼身照顧，要讓老人家玩得開心。

「那隻叫腕龍」300多名老人家初次體驗侏羅紀世界，1隻15米高的龐然失物赫然在眼前，有人好奇問「這是什麼東西？」、「台灣甘有飼 ？」。

北斗鎮92歲獨居的江奶奶，則是在得知參觀恐龍時，慎重地詢問義工「是不是有關緊，會不會跑出來」，義工被逗得笑嘻嘻，還得連忙解釋「那是假的啦」，才讓她釋疑。

員林市長張錦昆，也專程撥空到樂園陪伴獨居長輩體驗，園區業者則為了表達對這群貴客的歡迎，還當場捐贈5萬元作為照顧老人的基金。

(中時)