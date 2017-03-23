酒駕遇警路檢，竟想尿遁被識破

鄒男酒駕遇到警察路檢，竟想尿遁仍被識破。（潘建志翻攝）

屏東里港警分局九如分駐所日前在鄉內執行路檢勤務時，發現一台黑色休旅車一見警方路檢，立即將車停放路邊，鄒姓駕駛下車後飛速往後方步行離去。所長邱星澤和警員林春輝見狀覺得有異，馬上衝上前盤查，沒想到鄒男竟當眾拉下拉鍊在大馬路旁小解。

警方上前時，聞到他身上有濃濃酒味，酒測值高達0.76MG/L。警方問他是不是想藉由「尿遁」規避警方酒測，鄒男表示，他在台南市一處土雞城與朋友餐聚飲酒，要回家時覺得還蠻清醒的，才會開車回家，沒想到會遇到警方攔檢。

他也解釋，當時他是因為喝太多尿急，才會停車在路邊小解，並不是想尿遁。警方訊後依公共危險罪將他移送法辦。

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(中時)